Ferrari homenajea a Schumacher por su cumpleaños 50

La escudería Ferrari felicitó hoy al ex piloto Michael Schumacher, que cumple 50 años retirado de la vida pública tras un accidente de esquí en 2013, e inauguró para la ocasión una exposición en su museo de Maranello, en el norte de Italia.

"Nuestro campeón cumple hoy 50 años. Todos estamos contigo", escribió hoy en Twitter la escudería para felicitar al siete veces campeón de Fórmula Uno, cinco de ellas con Ferrari y dos con Benetton.

Con este motivo, aficionados y representantes de los clubs de la escudería acudieron hoy al Museo Ferrari en el pueblo de Maranello donde se inauguró la muestra "Michael 50", en la que se hace un recorrido por la historia y la extraordinaria carrera del campeón alemán.

En la Sala de las Victorias los visitantes pueden ver algunos de los más importantes modelos monoplaza de Ferrari que el alemán utilizó a lo largo de sus once años de carrera con esta firma.

Our champ turns 50 today. We’re all with you Michael #KeepFighting pic.twitter.com/hN4n8Br1ap

Entre ellos se encuentran el F310 de 1996, con el que Schumacher ganó tres premios GPs, hasta el F399, el coche que ganó el título de Constructores en 1999, o los F1-2000, F2002 y F2004.

La muestra también presente la cara menos conocida de Schumacher, la del desarrollador, ya que tras abandonar la Formula Uno permaneció en Ferrari para colaborar con la escudería.

La exposición ha sido organizada en colaboración con la fundación Keep Fighting.

Schumacher, nacido en el pequeño pueblo alemán de Hürth (oeste del país), es el piloto de Fórmula Uno más exitoso de todos los tiempos con siete títulos mundiales y victorias en 91 grandes premios.

Con Benetton se coronó campeón del mundo en 1994 y 1995. Uno año después pasó a Ferrari, donde sería un factor clave para una de las eras más exitosas de la escudería italiana.

Schumacher se coronó campeón mundial cinco veces seguidas entre 2000 y 2004 y Ferrarí logró el título de constructores seis veces seguidas, entre 1999 y 2004.

Celebrate the 50th birthday of the most successful ferrarista in history, #MichaelSchumacher: come and discover the #Michael50 at #MuseoFerrari for the next few months. #KeepFighting https://t.co/wKFHPjAANn pic.twitter.com/n8YXoPFTAG

— Museo Ferrari (@MuseoFerrari) January 2, 2019