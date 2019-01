Figura del handball de Suecia se retira para cambiar de sexo

View this post on Instagram

Såg precis Jimmie Åkesson på skavlan. Han är pinsam på riktigt. Nu har jag spelat handboll utomlands i mer än ett år, inte länge alls. Men tillräckligt länge för att uppskatta allt som har med Sverige att göra. Jag får möta många människor med olika bakgrund, vilket jag älskar. Jag hade en diskussion med en i laget för några dagar sen om politik, Tjejen jag hade diskussionen med berättade att hon hade hört om valresultatet i Sverige och om den här stollen Jimmie Åkesson. Hon sa -jag som alltid har trott att Sverige är så openminded. Första gången jag typ fick gå i försvar för det. Jag har aldrig någonsin funderat på hur mycket svensk jag är, men det har jag börjat med nu. För det första så vet jag inte vad en svensk är, vart går gränsen? Arisk ras? Det är jag inte och de är jag fan inte ensam om. Men jag är fan en av dom i Sverige som spelar i landslaget och har på mig svensk landslagströja och satt Sverige på kartan inom damhandboll. Utan oss som inte har lite krydda i blodet, så hade Sverige varit jävligt grått. Av alla jag träffat inom handbollen så har jag alltid fått höra hur bra Sverige är, och alltid varit så sjukt stolt över det sen jag började spela utomlands. Nu har den stoltheten försvunnit lite och jag hatar det. För jag tror och hoppas att denna ”klicken” av människor som röstar på sd är bara missnöjda med sitt liv i Sverige och sig själva. Dom kanske inte har de jobb dom önskar, för Ahmed kanske har fått det istället. Men som sagt -om en invandrare tar ditt jobb så är det nog fan du som suger. SD:s värderingar skrämmer skiten ur mig och ni som röstar på dom likaså. Men ni stollar kommer aldrig att segra över oss som verkligen älskar det riktiga Sverige. Om det nu ska sättas gränser, så hade jag velat skicka ut er som röstar på SD på en gång. Rakt rätt ut ur vårat fina land som ni vill förstöra. Detta är inget tacka synd om mig själv inlägg, jag har papper på att jag är svenskAB, men detta kallas för humana och vettiga värderingar enligt mig. Vi är ett land som har råd att hjälpa till så mycket vi bara kan, det är jag glad för. Behövde skriva av mig.