Bruja Zulema arremete contra Cruz Azul por no ganar título

La Bruja Zulema ha sido uno de los personajes que más limpias le ha hecho a Cruz Azul, con tal de que éste rompa con la larga sequía de títulos y pueda coronarse nuevamente en la Liga MX, hecho que parecía lograrlo en el Apertura 2018, pero no fue así, razón por la que Zulema arremetió en contra de La Máquina.

"Los veo bien cerrados (Cruz Azul), por culpa de estos desgraciados tuve mentadas de madre, tuve tantas groserías y perdí tanta lana", mencionó en entrevista con Fox Sports.

Cabe recordar que fue la Bruja Zulema previo a la final del Apertura 2018 ante el América, se dio cita a las afueras del Estadio Azteca para realizarle una nueva limpia al cuadro dirigido por Pedro Caixinha, pero tal parece que no sirvió de mucho, ya que no levantaron el título ante el acérrimo rival.

Por su parte, aseguró que Pumas no entrará a Liguilla; América no conseguirá el bicampeonato y Chivas renacerá, pero no será campeón.

Asimismo, dijo que en este 2019 Chicharito Hernández dará mucho de que hablar y que Hirving Lozano deberá trabajar más, para evitar que venga una caída dentro de su carrera.

