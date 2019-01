El día que 'Gato' Ortiz confiaba en salir de prisión pronto

Esta semana el ex portero Omar Gato Ortiz recibió la sentencia de 75 años en prisión por el delito de secuestro, sin embargo, al principio de su juicio hace siete años estaba seguro de su inocencia y de que saldría pronto e incluso pensó ni siquiera pisarla.

En una primera entrevista para Milenio en 2013, cuando el ex guardameta de los Jaguares de Chiapas llevaba un año encarcelado en el penal de Topo Chico, aseguró tener pruebas y argumentos para demostrar su inocencia.

“A la gente con la que nos están involucrando que se les perjudicó, es gente con la que yo conviví mucho tiempo. Lo único que yo les puedo decir es agradecerles todo lo que hicieron por mí.

“Es gente que estuvo siempre pendiente de mí y de mi familia y yo en ningún momento sería capaz de hacerles algún daño y por eso me siento tranquilo. En ningún momento me reconocen como su secuestrador, sino como un conocido”, dijo aquella vez.

Ortíz también afirmó que él y los demás implicados en el delito de secuestro fueron torturados para firmar una declaración en la que aceptaban su culpabilidad.

NOTAS RELACIONADAS:

Condenan a 75 años de cárcel al 'Gato' Ortiz por secuestros

El motivo por el que el Gato Ortiz pasará el resto de su vida en la cárcel

En 2015 concedió otra entrevista para el también ex portero Félix Fernández en la que reiteró su inocencia y su confianza desde el inicio del proceso de que saldría pronto.

“El abogado me aseguraba que no me iba a quedar, que en los primeros días iba a salir, antes de llegar al reclusorio. El abogado sí estuvo en el primer año, se llevaron a cabo los careos, pero después ya no lo he visto. Pero por lo que he aprendido y con reformas nuevas, leyendo el expediente, yo sé que me voy a ir”, declaró.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV