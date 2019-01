Lux Fight League, preparada para su cuarta edición en marzo

Tras un 2018 lleno de éxitos, Lux Fight League presentó oficialmente su cuarta edición, la cual se llevará a cabo el 15 de marzo en las instalaciones del Pepsi Center en la Ciudad de México.

“2019 es el año Lux. Hemos crecido de forma aplastante y este año se va a ver recompensado con muchos frutos. Queremos hacer brillar a cada peleador. En marzo vamos a tener dos peleas de campeonato, uno en el estelar y el otro será en la co-estelar. Traemos muy buena cartelera, tenemos a las mejores estrellas actualmente de México”, mencionó Joe Mendoza, presidente de Lux Fight League.

Psycho Beltrán, ex peleador de UFC debutará en Lux Fight League y será en la pelea estelar ante el guatemalteco Erick Ruano, quien comenzó a calentar los ánimos mediante redes sociales al mandarle mensajes al mexicano, por lo que la pelea traerá un plus. “Ruano está estúpido, no sabe lo que dice, me manda mensajes en redes sociales, pero ahora que venga para acá lo haré pagar”, mencionó Beltrán, quien buscará obtener el título en Peso Gallo de las 135 libras.

La pelea co-estelar promete ser un momento inigualable para los amantes de las Artes Marciales Mixtas, ya que se enfrentará el mexicano y campeón de Lux 003 Hugo Flores ante el chileno Ignacio Bahamondes.

Flores es uno de los mejores peleadores mexicanos que actualmente hay, se mostró contento por enfrentar al chileno Bahamondes, comprometiéndose a dar lo mejor de sí. “A mi me gusta más el boxeo y a él le gusta el pateo, entonces será difícil sacarlo de su estilo y meterme al mío, pero voy a trabajar mucho y dar todo de mi para que mi récord pase a un 8-1. La dedicación lo es todo, si tienes la dedicación puedes pasar por encima del talento”.

Lux promete dar un mejor espectáculo en todos los sentidos, una de las más importantes: la producción. “Vamos a mejorar la producción tipo Las Vegas, queremos hacer crecer la MMA en México”.

BOLETOS

Las entradas estarán disponibles a través de Ticketmaster y el costo serán los siguientes:

$1, 600 Ring VIP

$1,500 Don Ramón VIP

1,300 Ring Side

$1,000 Lux VIP 1

$900 Lux VIP 2/Box Superior

$600 Secc. B

$500 Secc BB y C

