Sin 'Chicharito' West Ham impone condiciones ante el Arsenal

El West Ham United venció este sábado al Arsenal (1-0) y encendió las alarmas del equipo de Unai Emery que, sin Mesut Özil en la convocatoria, se queda a tres puntos de los puestos de Liga de Campeones, con un partido más disputado.

Un gol del joven Declan Rice al inicio de la segunda mitad condenó al Arsenal a la derrota, pese a que Emery sacó un equipo de corte ofensivo con tres defensas y dos delanteros puros como Pierre-Emerick Aubameyang y Alexandre Lacazette.

La aportación de los delanteros fue nula prácticamente todo el partido y los 'Gunners' echaron de menos a Özil, quien no entró en la convocatoria por motivos técnicos, después de haber superado sus problemas físicos.

El español Héctor Bellerín empezó el partido en el banquillo y dispuso de minutos en el segundo tiempo ya con el marcador en contra, mismo caso que el uruguayo Lucas Torreira, que tuvo treinta minutos en el abarrotado Estadio Olímpico de Londres.

WHAT a result!

Declan Rice's first goal for the Club gives us a superb victory over Arsenal 🙌#WHUARS #COYI pic.twitter.com/d2bebiZmqm

— West Ham United (@WestHamUtd) January 12, 2019