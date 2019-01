Ulises Dávila regresa al futbol extranjero

Además de Diego Lainez, otro futbolista mexicano se va al extranjero: Ulises Dávila. El delantero de 27 años fue fichado por el Delhi Dynamos de la Primera División de la India tras haberse quedado sin equipo en la Liga MX pese a su experiencia europea.

The club is delighted to announce the signing of forward @uli_davila for the remainder of the season.

Details: https://t.co/lGbds5s3Pp#RoarWithTheLions #TogetherWeCan pic.twitter.com/DIdnKZwoh4

— Delhi Dynamos FC (@DelhiDynamos) January 11, 2019