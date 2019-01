Atlas presenta a su último refuerzo, el uruguayo Facundo Barceló

Facundo Barceló es el último refuerzo del Atlas para el actual Torneo Clausura 2019. La mañana de este martes por fin pudo ser presentado. El papeleo terminó, lleva ya dos semanas entrenando con el equipo y se declaró listo para ser tomado en cuenta. México significa un reto grande en su carrera y se comprometió de inmediato a estar a la altura.

Ignacio Hierro fue el directivo encargado de presentarlo. “Su llegada obedece a la intención de ir equilibrando al equipo y de buscar que sea más competitivo línea por línea. Ya lleva entrenando un par de semanas con nosotros, conociendo a sus compañeros y cuerpo técnico, poniéndose a punto. Facundo, bienvenido, antes de tu llegada pudimos analizar tus aptitudes como delantero y tu calidad como persona, lo cual estoy seguro te augura muy buenas cosas en Atlas. Te deseo buena suerte y te invito a que respetes esta playera y te brindes por ella. Es un orgullo tenerte aquí”, explicó.

De inmediato, Barceló asumió el reto como rojinegro. “Estoy muy contento de haber llegado a una gran institución, es un gran paso en mi carrera que estoy dando. Muy agradecido y con muchísimas ganas de ponerme a disposición del equipo y brindarme al máximo para lograr cosas importantes. Vengo a una institución con mucho prestigio, con una afición muy fiel, en una Liga muy competitiva donde tendré retos por delante y espero estar a la altura. Brindarme al máximo para lograr los objetivos grupales y seguir creciendo en mi carrera”, señaló.

“Conociendo la realidad del torneo anterior, es un lindo reto que tengo por delante, habrá una competencia interna muy grande. Espero estar a la altura y es un lindo reto que tengo por delante, pero espero estar a la altura y colaborar para el equipo sobre todo, no solamente lo individual y hacer goles. Me brindaré al máximo para ayudar al Atlas a lograr cosas importantes”, agregó el delantero uruguayo.

Hasta ahora, Atlas no tuvo en el pasado un campeón de goleo. Facundo Barceló no quiere cargar con el peso extra de buscar ser el primero. Y aunque privilegia los intereses colectivos por encima de un logro individual, quedar en la historia del club también es un reto que le seduce.

“Creo que no es una presión, es un lindo objetivo que te puedes trazar, acá hay que priorizar los objetivos grupales y después, si viene acompañado de un premio individual, bienvenido sea y voy a ser el más feliz. Pero acá los objetivos están por encima los grupales y luego los individuales, si viene ese trofeo de goles voy a ser muy feliz, pero tampoco va a ser una presión. Tengo que aportar mi granito de arena para que Atlas crezca y lograr cosas importantes, estar a la altura”, aseveró.

“Meta de goles no me voy a poner, trataré de brindarme al máximo para el equipo, porque si el equipo gana y yo no hago goles estaré contento de igual manera. Soy nueve de área, creo que el sistema que hoy utiliza Atlas es el que practiqué toda mi carrera y sobre todo en Argentina este último semestre que fue donde me fue bien, me sentí cómodo con este sistema. Creo que tengo las cualidades correctas para adaptarme bien al sistema que emplea Atlas hoy en día”, concluyó Facundo Barceló.

Aplaude fidelidad de los aficionados

Por otra parte, Facundo Barceló destacó a los seguidores rojinegros. Lleva poco tiempo en la ciudad de Guadalajara y ya pudo darse cuenta de lo fiel que es la afición, pues apoya a su equipo a pesar de no conquistar un título de Liga hace casi 68 años.

“La verdad que es a destacar la gran fidelidad que tiene la hinchada. Hoy en día no es fácil que la gente siga acompañando a pesar de no lograr títulos o cosas importantes. Es algo a destacar que a nosotros en la cancha nos debe motivar a tratar de cambiar la historia y lograr cosas importantes, para devolverle a la gente ese apoyo incondicional”, finalizó el delantero uruguayo.