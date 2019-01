Eagles hacen a un lado a Foles, mariscal que les dio el Super Bowl

El entrenador en jefe, Doug Pederson, expresó este martes que Carson Wentz es el mariscal de campo en el futuro de Águilas de Filadelfia, y con ello dejó un panorama incierto para Nick Foles, quien no pudo dirigir el equipo al bicampeonato en la NFL.

Wentz, de 26 años de edad, reapareció en la semana tres de la temporada regular que finalizó hace tres semanas, jugó 11 encuentros, ganó cinco y perdió seis, lanzó para tres mil 74 yardas y 21 touchdowns, aunque fue interceptado en siete ocasiones.

Una lesión en la espalda lo separó del equipo y entró Nick Foles, quien obtuvo la victoria en las últimas tres jornadas y en los playoffs ganó 16-15 a Osos de Chicago y después cayó 20-14 ante Santos de Nueva Orleans.

"En el caso de Nick, escuchamos que nos encantaría tener a todos de vuelta en la lista, pero como he dicho muchas veces, no se trata de un solo jugador, se trata de todo el equipo y vamos a hacer lo mejor para el conjunto", agregó Pederson en conferencia de prensa.

Watch live as Doug Pederson and Howie Roseman meet with the media. https://t.co/x3BiP1lEAM

— Philadelphia Eagles (@Eagles) January 15, 2019