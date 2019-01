Ex gimnasta demerita el 10 de Ohashi: 'Lo que hizo no fue complicado'

Después de que Katelyn Ohashi consiguió el 10 en su rutina durante los campeonatos universitarios de Estados Unidos causó revuelo alrededor del mundo, pero hay quien se encargó de demeritan el trabajo de la chica de 21 años, quien se encuentra retirada del ámbito profesional.

VIDEO: KATELYN OHASHI OBTIENE 10 POR SU ESPECTACULAR RUTINA

Y se trata de Gervasio Deferr, el ex gimnasta español quien emitió una opinión contraria a la de las mayorías argumentando que en primer lugar ya no existe el 10 en el mundo de la gimnasia y en segundo, consideró que Ohashi sólo hizo tres series acrobáticas.

"En la gimnasia olímpica ya no se da el diez, ni en Los Juegos ni en torneos oficiales. Si se da en Estados Unidos es por el espectáculo pero está alejado de la realidad. El ejercicio no es malo, el baile es muy llamativo, pero Simone Biles lleva haciendo esos saltos años. Ohashi solo realiza tres series acrobáticas y no son de las más complicadas”, apuntó el español, quien llamó a esta participación como un ‘show’.

Ohashi está retirada desde hace tres años del deporte profesional, por lo que Deferr consideró que a estas alturas no tendría nivel para estar en la selección de gimnasia de Estados Unidos: “No es por desmerecer a esta chica pero no estaría entre las cinco mejores gimnastas en suelo de Estados Unidos".