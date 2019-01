No me arrepiento de nada, todo lo que he hecho es porque yo he querido: Gullit Peña

La carrera de Carlos Gullit Peña se encuentra en el limbo después de que fuera cortado por el Necaxa en el torneo Apertura 2018; sin embargo, el futbolista asegura que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho dentro y fuera del campo.

“No me arrepiento de nada, todo lo que he hecho es porque yo he querido, nadie me obligó a hacer nada, cuando quise jugar futbol fue por mí, cuando quise levantar una cerveza fue por mí, cuando quise tener hijo fue igual”, declaró a la cadena Multimedios.

Peña asegura que no le da miedo aceptar que tuvo un problema con el alcohol, porque eso le puede pasar a cualquiera. “Estoy tranquilo, no me da pena ni miedo tuve un problema de alcoholismo y por eso me metí con Chávez y tengo una rehabilitación, a veces tengo una persona a mi lado y así como me pasó a mí le puede pasar a cualquiera”, comentó.

Carlos revela que tras el problema que vivió gente que consideraba sus amigos se alejaron mientras que otros se mantuvieron con él. Además explicó que él fue el que decidió cambiar y que no es difícil si en verdad se desea. “No es difícil si uno quiere cambiar, yo tomé la decisión de darme una segunda oportunidad; sí es difícil cuando no tienes gente que te apoya, pero si la tienes y uno quiere cambiar, no pasa nada, es muy fácil”, agregó.

El Gullit Peña actualmente no tiene equipo pero su carta pertenece al Rangers de Escocia. Sin embargo, el futbolista de 28 años asegura que tiene propuestas de Turquía y Polonia, y tiene hasta el 31 de enero para decidirse. Aunque también escucharía ofertas del futbol mexicano.