Admite Corona que Cruz Azul 'murió de nada' en la Final ante América

Para Jesús Corona está claro que el título que perdieron ante el América hace un mes, se debió más a una cuestión emocional que de futbol, pues consideró que el equipo cementero ‘murió de nada’ en comparación con lo ocurrido en el 2013 donde llegaron hasta los penaltis.

En entrevista para ESPN, el arquero de La Máquina recordó los dos campeonatos que han perdido frente a las Águilas, pero explicó por qué son tan distintas estas derrotas: “En 2013 supimos de la manera cómo se luchó, se vivió esa final, fue muy distinta, ahora creo que se murió de nada, la verdad que me quedé con esa impotencia, con esa sensación de que no incomodamos al rival, no pudimos ni si quiera hacer algún disparo que pudiera percibirse esa peligrosidad del equipo, te queda esa sensación que fue más lo que dejamos de hacer”.

“Fue algo complicado, fue el trago amargo de no poder alcanzar ese objetivo de que nos quedamos con esa sensación de haber tenido la oportunidad y no alcanzarla, de todo lo que luchamos, pero sabemos que así es el futbol. Nos quedamos con esa sensación de que le quedamos a deberle a nuestra afición, yo creo que eso a cada uno le quedó muy claro, no fuimos el equipo que vino siendo durante toda la temporada regular, ese equipo intenso, ese equipo decidido en cada una de las jugadas, yo creo que ahí el equipo rival, América, nos superó”, abundó Corona.

Sobre el titubeante inicio que ha tenido Cruz Azul en este Clausura 2019 donde no han podido ganar y suman apenas una unidad, Corona dio sus razones: “Este inicio de temporada no ha sido el que quisiéramos, sabemos que venimos de momentos complicados de llegar hasta la última instancia y no conseguir el objetivo también pega al equipo, poco tiempo de poder preparar el torneo regular, pero no hay excusas sabemos que podemos mejorar, que ha habido incorporaciones importantes en el equipo y debe de ir mejorando en lo individual y colectivo”.