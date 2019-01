'Que siga ladrando': José Cardozo a Edwin Hernández

El problema entre Edwin Hernández y José Saturnino Cardozo está muy lejos de terminar. “Aris” tuvo que salir de Chivas por dicho conflicto. Y ha manifestado su enojo de diversas maneras. Primero, llamó al entrenador “pend…” en redes sociales. Se disculpó de inmediato, pero poco después, en una entrevista, lo culpó por el fracaso en el Mundial de Clubes.

Hernández, hoy futbolista del Pachuca, afirmó en una entrevista que su sueño de disputar el Mundial de Clubes y la ilusión de todo el equipo de trascender en Emiratos Árabes Unidos se rompió por llevar como técnico a una persona que, según su parecer, no estaba “capacitado para tomar decisiones”. Este martes, después del triunfo por 3-0 sobre Cafetaleros, en la Copa MX, Cardozo le respondió al jugador.

Te puede interesar: Hermano de Diego Lainez le dedica emotivo mensaje tras fichar con Betis

“Nada más aclarar una situación: el jugador no se fue de Chivas. El jugador no entraba en planes y le dije personalmente, no se fue. Le dije personalmente que no entraba en planes y punto. Si sigue ladrando, significa que vamos cabalgando”, sentenció Cardozo.

Así, el entrenador paraguayo de Chivas dio por cerrado el tema y de inmediato prefirió enfocarse en lo que viene. El Guadalajara recibirá el próximo domingo al Toluca, equipo que también suma seis puntos en el arranque del Clausura 2019 y Cardozo se mostró sin temor alguno del rival.

“Toluca es un equipo muy sólido, pero también nosotros somos súper líderes y lógicamente ellos tienen que estar preocupados por nosotros. Respetamos a todos los rivales y arrancamos el torneo diciendo que tenemos que hacernos muy fuertes de local, que es lo que nos costó el torneo pasado. Un equipo que no es sólido de local, que no suma puntos, sufre para clasificar a la Liguilla. No solo de local: los que no suman sufren para calificar. El torneo pasado hicimos 16 puntos afuera y sólo cuatro de local, fue malísimo”, explicó.

“Lo que tenemos que buscar es darle más triunfo a nuestra afición para que el estadio de pueda prender como queremos. Lo que vamos a buscar contra Toluca es ganar. Estamos conscientes que va a ser una Final más para nosotros y sabemos que va a venir un equipo maduro, que lleva mucho tiempo trabajando con el mismo entrenador. Un plantel que sigue jugando junto desde hace mucho tiempo y nosotros estamos creciendo futbolísticamente. Me parece que eso va a llevar a que sea un partido de ida y vuelta, un partido intenso, trabado en todos los sectores del campo y debemos estar preparados para lo que se presente”, finalizó Cardozo.

NO HAN GANADO NADA

Chivas vive un arranque perfecto en el Torneo Clausura 2019: cuatro victorias en cuatro presentaciones. Pero luego de los dos triunfos en Liga MX y dos más en la Copa MX, el técnico José Saturnino Cardozo aseguró que el equipo aún no ha ganado nada. Además, descartó que el plantel rojiblanco pueda perder el piso.

“La humildad te va a llevar a seguir creciendo en lo futbolístico. No hemos ganado nada, este equipo tiene que mejorar y bastante. Nosotros no estamos conformes con el rendimiento colectivo, con el rendimiento del equipo no estamos contentos. Inclusive hoy estuvimos hablando nuevamente con el grupo, en la mañana y tenemos que crecer futbolísticamente, no hemos jugado como pretendemos todos, no solamente yo, sino también el grupo. Hemos tenido una buena comunicación con ellos y también manifiestan que tenemos que mejorar todavía en todas las líneas”, explicó.

“Entonces, no creo que este equipo pierda piso porque los jugadores que se incorporaron suman bastante con la experiencia que tienen, el diálogo que tienen hacia los jugadores jóvenes, eso es lo que buscábamos, traer jugadores de más experiencia para que puedan transmitir todo lo que han vivido en el futbol. Lo que tienen Molina y Mier es fundamental para el vestidor. Jair ha crecido muchos como líder, todos los jugadores han sumado cosas importantes, entonces no me preocupa para nada, porque los muchachos van a seguir trabajando y van a seguir creciendo como grupo”, añadió Cardozo.

TE RECOMENDAMOS