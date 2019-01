Jugador de Chiefs regala entradas para la Final a un vagabundo que lo salvó

La buena voluntad siempre trae consigo buenas noticias, tal y como le ocurrió a un hombre que vive en Kansas City en situación vulnerable, pero que tuvo la iniciativa de apoyar a un Jeff Allen, jugador de los Chiefs cuando éste se quedó atascado en la nieve mientras se dirigía al partido ante los Colts de Indianapolis.

Según la información, la ayuda que dio Dave al jugador de Kansas City motivó a que Allen lo buscara la tarde del domingo para obsequiarle tres entradas para la final de conferencia del sábado ante los Pats de New England: “Mi auto se atascó en la nieve antes del juego y un buen tipo llamado Dave me ayuda a sacarlo sin saber que yo era un jugador. Quiere darle entradas para el juego de campeonato de la AFC por ayudarme, pero no tengo una manera de contactarlo. Conduce una Suburban negra 97 o 98”, publicó Allen en redes sociales.

Una vez que fue localizado, Dave explicó que no tenía idea de que Allen era jugador, pero que su intención sólo fue ayudar a quien lo necesitó: “Fui a ayudarle y fue entonces cuando me dijo que era un jugador de los Jefes. No lo sabía. Lo miré como a una persona normal, esperando que él haga lo mismo por mí si estuviera en la misma situación”, comentó Dave en declaraciones recogidas por El Gráfico.

My car got stuck in the snow before the game & a nice guy named Dave help pull me out without knowing I was a player. I want to give him tickets to the AFC championship game for helping but don’t have a way to contact him. He drove a 97 or 98 Black Suburban. Pls RT #ChiefsKingdom

— Jeff Allen (@JeffAllen71) January 13, 2019