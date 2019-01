ENTREVISTA: 'Sigo teniendo instinto asesino', afirmó Pacquiao

A sus 40 años de edad, el filipino Manny Pacquiao se mantiene en la élite mundial luego de una larga carrera donde ha enfrentado en verdaderas guerras a lo mejor del boxeo.

Este sábado volverá a ponerse a prueba cuando exponga el título mundial de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante el ex campeón y peligroso Adrien Broner, en el MGM Grand de Las Vegas.

Y aunque no subestima a su rival, también le ha advertido que lo que pasó en la cuarta pelea con el mexicano Juan Manuel Márquez, no se repetirá.

“Sigo teniendo ese instinto asesino y el fuego en mis ojos sigue ahí. La agresividad, el interés por este deporte, la velocidad y el poder continuar al 100% y por eso estoy muy agradecido con Dios. No estoy haciendo una predicción de esta pelea con Adrien Broner. Trataré de hacer lo mejor y buscaré hacer lo mismo que la pelea anterior (nocaut a Lucas Matthysse), pero no voy a hacer un pronóstico.

¿Qué es lo que te sigue motivando después de 24 años de carrera boxística?

— Lo sigo haciendo porque es mi pasión. Realmente amo el boxeo y siempre me siento emocionado y ahora no es la excepción. Me siento contento y emocionado por esta pelea, estamos listos y ya está todo preparado.

¿Qué más crees que te hace falta ganar después de una exitosa carrera como la que has tenido?

— He ganado y hecho lo que he querido a lo largo de mi vida. Lo que quiero es mantenerme y seguir a un alto nivel deportivo.

¿Has cambiado algo en tu preparación conforme has avanzado en edad?

— La rutina de entrenamiento es la misma, trotar en la mañana y entrenar por las tardes. Sólo hemos hecho un par de ajustes para la recuperación porque algunas veces trabajamos muy duro en el día. Vemos si me puedo recuperar de la noche a la mañana para seguir entrenando y si no, dejo que mi cuerpo descanse un poco para que se recupere y volver al trabajo.

Recientemente te encontraste con Floyd Mayweather en un partido de la NBA, ¿qué se dijeron?

— Fue una sorpresa, no sabía que estaba en ese juego (Hornets vs Clippers). Cuando estaban lanzando playeras al público lo vi, me acerqué a él, estrechamos las manos y dijimos “hola”. Fue todo.

¿Hay alguna posibilidad de revancha ante Mayweather?

— Creo que a la afición le quedó un gran signo de interrogación en su mente después de la primera pelea y no puedo evitar que me pregunten. Por ahora no tengo ese plan, estoy concentrado en Adrien Broner, es un ex campeón mundial y no puedo subestimarlo.

¿Cómo te sientes de tener de vuelta en tu esquina a Freddie Roach?

— Freddie nunca dejó de ser parte del Team Pacquiao. Lo que pasa es que quería que Buboy Fernández experimentara lo que es ser entrenador en jefe en una pelea.

Pero es bueno que estemos juntos y trabajando de nuevo. Creo que es bueno para nosotros estar unidos y haber preparado esta pelea.

¿Qué podría venir para ti en caso de vencer a Broner?

— Después de esta pelea podría ser fácil hablar de mi siguiente oponente, pero mi plan por ahora es ir paso a paso, es decir, tengo 40 años. Ahora estoy concentrado en esta pelea y después de eso ya veremos.

De todos los oponentes a los que has enfrentado, ¿quiénes te representaron mayor dificultad?

— Mis oponentes más difíciles fueron Óscar de la Hoya, Juan Manuel Márquez, Marco Antonio Barrera, Miguel Cotto, Floyd Mayweather, Erik Morales y Ricky Hatton.

¿Qué crees que podría presentar Adrien Broner para esta pelea?

— Sabemos que es un peleador que le gusta contraatacar. Estoy seguro de que estará esperando una oportunidad para golpearme como lo hizo Márquez, pero estoy preparado para eso y no volverá a pasar. Aprendí de eso y tengo que corregir ese error.

¿Qué opinas de Broner como persona?

— Creo que es injusto para él que la gente crea que no es un buen desafío para mí. No es así, Adrien Broner es un buen peleador, de alto calibre. Es un ex campeón mundial y es el tipo de boxeador que no puedes subestimar porque sabe bien lo que hace.