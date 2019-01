Halep venció a Venus Williams, se medirá ante Serena en octavos

La tenista número uno del mundo, la rumana Simona Halep, venció en dos sets a la estadunidense Venus Williams para clasificar a los octavos de final del Abierto de Australia, donde se medirá ahora con la hermana, Serena Williams.

Halep se presentó en uno de los turnos estelares en la Margaret Court Arena para dar cuenta de Venus en apenas 77 minutos de juego, por parciales de 6-2 y 6-3, y así conseguir su boleto a la cuarta ronda del torneo australiano.

La mayor de las hermanas Williams comenzó con un juego igualado ante Halep hasta el 2-2, pero la rumana apretó el acelerador y se agenció los siguientes cuatro "games" para tomar ventaja en el partido.

