VIDEO: Guardia de seguridad niega acceso a Roger Federer por no portar su acreditación en el Abierto de Australia

En redes sociales circula un video donde aparece el tenista suizo Roger Federer tratando de ingresar a las instalaciones donde se lleva a cabo el Abierto de Australia, sin embargo, el personal de seguridad se lo impidió debido a que no portaba su acreditación.

Roger Federer presume seis campeonatos en el Melbourne Park, tiene 20 títulos de Grand Slam y durante varios años ha estado dentro del top 5 del ranking mundial de la ATP, sin embargo, todos esos logros no fueron suficientes para el guardia de seguridad. Dicho video se hizo viral en Twitter generando asombro en algunos usuarios mientras que otros tomaron el asunto con humor.

Ante la negativa del guardia de seguridad, Roger Federer no discutió y esperó pacientemente a que otros miembros de su equipo se le unieran y fue entonces cuando finalmente se le permitió atravesar la puerta.

Even @rogerfederer needs his accreditation 😂#AusOpen (via @Eurosport_UK)

pic.twitter.com/oZETUaygSE

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 19, 2019