Katelyn Ohashi: la gimnasta de la calificación perfecta confesó que sufrió por su peso como deportista de élite

Hace unos días la gimnasta estadounidense Katelyn Ohashi sorprendió al mundo al protagonizar un video que se hizo viral gracias a la simpatía y calidad con que ejecutaba una rutina que le valió una calificación perfecta, sin embargo, en una entrevista confesó que gran parte de su vida la pasó acomplejada por su cuerpo.

“En el gimnasio, fuera del gimnasio, en internet, es algo de lo que realmente no puedes escapar” dijo la gimnasta de 21 años originaria de Seattle durante una entrevista para Good Morning America.

Ohashi confesó que desde que era una niña tuvo que soportar mucha presión, la cual se intensificó cuando tenía 14 años debido a que comenzó a sentirse avergonzada por su peso, por lo que vivía preocupada por lo que comía, además de lidiar con los juicios de terceras personas que dañaron su autoestima y a pesar de competir a niveles de élite no era feliz.

"Cuando tienes 14 años, es algo difícil de sobrellevar, porque todavía te estás desarrollando como persona, y realmente todo te impacta”, mencionó.

A 🔟 isn't enough for this floor routine by @katelyn_ohashi. 🔥 pic.twitter.com/pqUzl7AlUA

— UCLA Gymnastics (@uclagymnastics) January 13, 2019