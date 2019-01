Rams le gana a los Saints el título de la Conferencia Nacional en tiempo extra

Greg Zuerlein conectó un gol de campo de 57 yardas en tiempo extra para darle a los Rams de Los Ángeles un boleto al Super Bowl con una victoria por 26-23 sobre los Saints de Nueva Orleáns, en el duelo por el campeonato de la Conferencia Nacional.

Ex campeón de patinaje se suicida tras ser suspendido

VIDEO: Aficionado golpea testículos de un jugador durante festejo

El dramático final se dio luego que Nueva Orleáns tuviera la primera serie ofensiva del tiempo extra. Drew Brees lanzó un errático pase que fue interceptado por John Johnson III, quien pudo quedarse con el balón mientras caía de espaldas.

Los Rams no fueron capaces de hacer mucho a la ofensiva, pero no importó. Zuerlein, que de antemano había aportado un gol de campo de 48 yardas para empatar el juego a 15 segundos del final del cuarto periodo, conectó el gol de campo del triunfo superando la distancia de sobra.

El Superdome, que durante todo el partido había sido estridente, repentinamente quedó en un silencio total. Fue la primera derrota en casa en playoffs de los Saints con Brees y el coach Sean Payton.

Greg Zuerlein sends the @RamsNFL to the @SuperBowl!!!!!#LARams #NFLPlayoffs pic.twitter.com/vJ9goPzit2

— NFL (@NFL) January 20, 2019