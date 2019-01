¡OFICIAL! NFL confirma partido en el Estadio Azteca entre Chargers y Chiefs

A través de un comunicado la NFL dio a conocer los cinco partidos de temporada regular que de disputarán fuera de territorio estadounidense, cuatro de ellos se jugarán en territorio ingles, mientras que México albergará el partido entre rivales de la División Oeste de la Conferencia Americana; Kansas City Chiefs y Los Angeles Chargers serán los encargados de hacer vibrar al público mexicano en las inmediaciones del Estadio Azteca

Hasta el momento unicamente revelaron a los protagonistas de los partidos, sin embargo, las fechas se darán a conocer en el próximo mes de abril cuando la NFL revele el calendario completo de la temporada regular.

Los juegos en Inglaterra son los siguientes: Carolina Panthers vs Tamba Bay Buccaneers, Chicago Bears vs Oakland Raiders, Cincinnati Bengals vs Los Angeles Rams y Houston Texans vs Jacksonville Jaguars. Cabe mencionar que dos encuentros se llevarán a cabo en el nuevo estadio del Tottenham Hotspurs y los dos restantes en la cancha del mítico estadio de Wembley.

