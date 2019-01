Reembolsan dinero por error arbitral en contra de Saints

PointsBet, una casa de apuestas deportivas de New Jersey, está reembolsando el dinero de las apuestas a favor de los Saints de New Orleans debido a que considera que el equipo fue perjudicado por una mala decisión arbitral en la final de campeonato de la Conferencia Nacional ante los Rams de Los Ángeles.

En el último cuarto del partido, con ventaja 23-20 para los Saints, el mariscal Drew Brees lanzó un pase para Tommylee Lewis, pero éste fue golpeado por el defensivo Nickell Robey-Coleman en lo que era una clara interferencia, además de un ilegal contacto casco con casco.

Admit it, @NFLOfficiating! Y'all truly FUCC'D the Saints for not penalizing Nickell Robey-Coleman on the helmet-to-helmet hit on TommyLee Lewis. This was CLEARLY, BLATANTLY, and INARGUABLY helmet-to-helmet hit! #LARvsNO #NFCChampionshipGame pic.twitter.com/w8yCi2yafe

— ⚜ WHO DAT Cool Breesy ⚜ (@Steve2duhO) January 21, 2019