Isaac Brizuela considera que el liderato de Chivas es merecido

Los tres torneos de pesadilla que vivió Chivas quedan en el olvido, al menos por un momento. El Rebaño Sagrado atraviesa por una realidad completamente distinta: es líder de la clasificación en el Clausura 2019. Un arranque perfecto de tres victorias tiene al equipo de José Saturnino Cardozo en la cima. Sin embargo, el último triunfo estuvo cargado de polémica.

El 1-0 frente a Toluca pudo terminar en empate, pero el árbitro, con el auxilio del VAR, anuló el que pudo ser un gol de Enrique Triverio. El cabezazo del atacante fue desviado por Raúl Gudiño, quien reaccionó y siguió la pelota que se paseó por la línea. Mientras tanto, el atacante ya festejaba. El silbante recibió la indicación de revisar y el video dictaminó que la pelota no cruzó la línea.

La polémica fue inmediata, pues no existe una toma concluyente que permita determinar con exactitud si la circunferencia total de la redonda rebasó o no la línea de gol. El volante de Chivas, Isaac Brizuela, no considera que eso manche la victoria, mucho menos el liderato. El “Conejito” asegura que el Guadalajara está en la cima porque lo merece.

“Creo que sí (es merecido) por la manera en que se ha trabajado, por la manera en que vamos llevando los partidos. Veo al equipo muy bien en las tres líneas y quizá tratar de manejar un poquito mejor el balón al momento de ir arriba en el marcador. Veo un equipo muy maduro, capaz de llevar bien el marcador y mantener esa línea que nos va a exigir más. Debemos mantener esta intensidad”, explicó.

“Los que llegaron se han incorporado bastante bien, nos han ayudado demasiado. Molina creo que hace un trabajo excepcional, siempre está bien ubicado tanto en la línea defensiva como para apoyarnos en la parte ofensiva y es de reconocimiento. Creo que Beltrán también se complementa bastante bien con él y agradecer a todos los compañeros que se han entregado dentro de la cancha”, detalló el futbolista de Chivas.

Uno de los mayores méritos del equipo, según Isaac Brizuela, es no haber recibido gol en los primeros tres partidos del Clausura 2019. El “Conejito” aplaude esa labor. “La verdad que se han comportado bastante bien tanto Gudiño como nuestros cuatro defensores. Creo que todos se han entregado: ahora vemos a Jair (Pereira) que se mata en la cancha con las ideas que tiene. Debemos reconocer a todo el equipo que no ha dejado de luchar y por eso estamos muy contentos con el triunfo”, concluyó.