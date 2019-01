Usain Bolt anuncia su retiro del futbol profesional

El ex velocista jamaicano Usain Bolt anunció que se retira del futbol profesional al no conseguir equipo después de haber jugado con el Central Coast Mariners de Australia, con el que sólo disputó dos partidos amistosos y anotó dos goles.

Bolt había dicho a finales del año pasado que si en dos semanas no conseguía otro equipo para continuar su sueño de ser futbolista profesional se retiraría definitivamente de las canchas.

"Fue una buena experiencia. De verdad disfruté estar en un equipo. Fue algo muy distinto a la pista y eso fue divertido mientras duró. La vida deportiva se ha terminado, tengo muchas cosas en mente”, dijo para ESPN.

Usain Bolt⚡marcando su primer gol como futbolista profesional.pic.twitter.com/Dzu6EkQ5YZ — Run4Fun (@_r4fun_) October 12, 2018

Después de haberse retirado de las pistas de atletismo en 2017, el hombre más rápido de la historia quiso probar suerte en el otro deporte que siempre le ha apasionado, pero sin mucho éxito.

Bolt entrenó un corto tiempo con el Stromsgodset de Noruega y con el Borussia Dortmund de Alemania, pero no pasó las pruebas. El Central Coast le ofreció una oportunidad, pero después no quiso ofrecerle un nuevo contrato debido al alto sueldo que exigía el ex atleta.

