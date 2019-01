Novia de Emiliano Sala explota contra autoridades: 'no podemos dejarlo así'

A cuatro días de que desaparecieron el futbolista Emiliano Sala y el piloto que conducía el avión que lo llevaría de Francia a Cardiff, la novia del jugador argentino, Berenice Schakir rompió el silencio y por fin habló a un medio local para pedir que no se cancele la búsqueda porque existen ‘muchas puntas que investigar’.

EX COMPAÑEROS DE EMILIANO SALA PIDEN QUE NO TERMINE LA BÚSQUEDA

Schakir charló con Radio La Red para exponer su malestar por la manera en que se ha decidido parar con las intenciones de encontrar al jugador de 28 años, pues considera que puede estar en muchos lugares que aún no han sido revisados: "Buscaron muy poco, nos sorprende. No podemos dejarlo así como si nada hubiese pasado".

"Es todo muy confuso, difícil. Hay muchas puntas que investigar. No pueden desaparecer dos personas así como si nada y que nadie las busque, que no haya rastros. Ese es el pedido de amigos y la familia, que está destrozada. Emiliano no merece que lo dejen, y no vamos a dejar que lo dejen", explicó.

Schakir añadió que nadie les ha dado una explicación del por qué han dejado de buscar a Sala, pues apenas han pasado tres días desde que iniciaron el rescate: "Estamos muy angustiados con la noticia que nos dieron ayer con que iban a dejar de buscar. No hay criterio para hacerlo, pasaron apenas 72 horas de la búsqueda, quiero aportar con mi granito de arena”.

La chica que estuvo al lado del futbolista en los meses recientes, confía en que Sala se encuentra vivo esperando que lo localicen: “Estamos esperanzados que está en algún lado esperando porque hay un montón de lugares para encontrarlo”.