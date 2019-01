Gerrard desconoce situación del ‘Gullit’ con el Rangers

El inglés Steven Gerrard, director técnico del Glasgow Rangers, desconoce el futuro del mediocampista mexicano Carlos Peña, quien pertenece al club escocés, pero al parecer no entra en planes.

En diciembre, 'Gullit' Peña paseó en Glasgow para arreglar su futuro con el conjunto de Ibrox una vez que en México no pudo despuntar su trayectoria con Cruz Azul y Necaxa, donde jugó en calidad de cedido por parte del cuadro escocés.

En la semana, en conferencia de prensa previa al choque ante Kilmarnock, Gerrard fue cuestionado sobre la situación del mediocampista mexicano de 28 años de edad y señaló que no está reincorporado al equipo.

Ante la insistencia en cuanto sobre la posibilidad de que 'Gullit' Peña siga o no en Rangers, el estratega declaró: “No sé, no me preguntes”, por lo que todavía se desconoce el futuro del mundialista en Brasil 2014, quien podría recalar en el futbol turco.

🎥 A transfer update from the manager at today's press conference. pic.twitter.com/rayBXkeilV — Rangers Football Club (@RangersFC) January 22, 2019

A mediados de 2017, Carlos Peña llegó al Rangers por petición del entonces técnico portugués Pedro Caixinha, quien después sería despedido.

El mediocampista disputó 486 minutos en la Premier League de Escocia repartidos en 12 partidos, de los cuales en seis fue titular y anotó cuatro goles y también jugó 131 minutos en Copa de la Liga con un gol incluido.

