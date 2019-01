Pachuca se impone a un débil Pumas en el debut de Palermo

El Pachuca logró su segundo triunfo en el Clausura 2019 al dar cuenta por la mínima diferencia de unos Pumas que se hunden en una profunda crisis.

El gol de la diferencia fue obra del argentino Franco Jara, al minuto 65 de este duelo disputado en el estadio Hidalgo, el cual significó la primera victoria del técnico argentino Martín Palermo al frente de los blanquiazules.

Más allá que el trámite del duelo no fue sencillo para los de la 'Bella Airosa', en términos generales fueron mejores y no obtuvieron una mayor ventaja porque no estuvieron finos en la definición, ante unos capitalinos que siguen sin ganar y con muchos problemas en el horizonte.

Una nueva polémica arbitral se dio en esta jornada luego que se anuló un gol del argentino Ismael Sosa, por un supuesto fuera de lugar Jara en una acción previa, para irse así al descanso.

Para el complemento, el partido ya estaba inclinado por completo del lado de Pachuca que tras una excelente intervención de Alfonso Blanco por un desvió de Víctor Guzmán, logró terminar con el cero al minuto 65.

Todo se originó en un balón que Jara abrió por derecha a Sosa, quien mandó un centro al área, donde el primero se anticipó a la marca para conectar un contundente cabezazo picado y batir al 'Pollo' Alfredo Saldívar.

Con más ganas que buen futbol, los auriazules se fueron al frente y cerca estuvieron de lograr la paridad en dos ocasiones. La primera en un disparo de media distancia de Mozo, que obligó a Blanco a recostarse a su izquierda.

Y la más importante al minuto 81 en un tiro de esquina al corazón del área, donde el chileno Felipe Mora hizo un pésimo contacto con la cabeza para mandar su remate a un lado, para así decretar la segunda derrota de su equipo, que podría poner en entredicho la continuidad de David Patiño en la dirección técnica.

Con este resultado, los Tuzos llegaron a seis puntos, en tanto los universitarios se quedaron con dos unidades, sin saber lo que es ganar en este certamen.

