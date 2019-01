Compañeros y entrenador de Emiliano Sala reciben tratamiento psicológico

Neil Warnock, quien iba a ser el nuevo entrenador del futbolista desaparecido Emiliano Sala en el Cardiff City de Gales, confesó que sus jugadores están recibiendo tratamiento psicológico y que él mismo ha tenido problemas para dormir debido a la tragedia.

“Fue una semana traumática y aún lo es. Es imposible dormir. Llevo 40 años en el fútbol y esta, por lejos, ha sido la semana más difícil de mi carrera. No puedo manejar la situación”, declaró a la prensa.

Warnock explicó que pudo conocer al delantero argentino y habló con él durante las últimas seis a ocho semanas para convencerlo de fichar con el Cardiff –pues el jugador aún tenía dudas de dejar al Nantes–, por lo cual ha sido más difícil asimilar la desaparición del jugador.

🗣 @EmilianoSala1: "I can’t wait to start training, meet my new teammates and get down to work."

👉 https://t.co/qhYX2deJ9G#CityAsOne 🔵⚽️🔵⚽️ pic.twitter.com/vgpAHRgdQC

— Cardiff City FC (@CardiffCityFC) January 19, 2019