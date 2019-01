No porque Rayados traiga a Messi, voy a buscar a Cristiano: ‘Tuca’ Ferretti

Ricardo Ferretti, entrenador de Tigres, fue cuestionado sobre el posible fichaje de Miguel Layún con el Monterrey y respondió que no considera que sea por competir con ellos debido a la contratación que hicieron hace unos días del defensa mexicano Carlos Salcedo.

“No veo ninguna rivalidad, veo una necesidad de mi equipo. Rayados puede contratar a Messi y no porque contrate a Messi, voy a buscar a Cristiano Ronaldo, no lo necesito. Hay planes a corto, mediano y largo plazo, y sobre esto trabajamos, pero no tiene nada que ver con el vecino”.

Jiménez marca doblete en goleada al West Ham de Chicharito

Agreden con ‘chanclas’ a jugadores de Qatar ante árbitro mexicano

El Tuca también habló sobre el regreso de Salcedo al futbol mexicano y la posible vuelta de Layún y dijo que no considera que sea un retroceso en sus carreras y desde su punto de vista permite un crecimiento en la Liga MX.

“Cuántos brasileños han ido y regresado (a su país), argentinos, jugadores, en países exportadores van y regresan y nadie dice nada, pero regresa uno mexicano y dicen retroceso y no lo veo así porque nuestra Liga no es cualquier Liga”, consideró el técnico brasileño.

(Con información de Notimex)

VIDEO RECOMENDADO