Tom Brady no supo qué decir cuando le preguntaron de la película Roma

Tom Brady tuvo su primer acercamiento con la prensa la noche del lunes previo al Super Bowl LIII del 3 de febrero en el famoso Opening Night, donde le preguntaron sobre la película Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, y el mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra no supo ni que decir.

Un comediante mexicano llamado Guillermo y que trabaja para una cadena estadounidense, cuestionó a Brady sobre la cinta de Cuarón, pero el quarterback fue sincero al reponerle que no sabía de lo que le hablaba.

"¿Roma? No sé qué es eso, ¿de qué me hablas?, no la he visto, lo siento, vivo debajo de una piedra viendo filmes solamente de fútbol americano durante cuatro o cinco meses", comentó el experimentando jugador de 41 años y que está próximo a disputar su noveno Super Bowl.

Por otra parte, dos niños intervinieron en la serie de preguntas y respuestas con Brady, pero fue uno el que tuvo el ingenio de preguntarle su opinión sobre la gente que lo odia (haters): "¿Qué hacemos con los haters (los que critican)?, los queremos, les damos amor de regreso porque no odiamos nadie, les estimamos y les deseamos lo mejor en sus vidas”.