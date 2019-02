Chaco Giménez aceptó ser analista de Tv por su familia

En el día de su presentación como comentarista, tras colgar los botines, Christian “Chaco” Giménez afirmó que no por ser jugador siempre se tiene la razón y de este modo valoró el trabajo de los medios de comunicación.

Como futbolista siempre entendió la labor de la prensa, pocas veces sufrió altercados, y ahora le toca estar del otro lado como analista, reto que le emociona y el cual afronta comprometido.

“Es un día especial por estar en esta televisora importante, es un reto para mi vida, para afrontarlo, me encantan los retos soy aventado para esto, estoy nervioso como nunca. Este cosquilleo que tengo me gusta y estoy agradecido con Fox porque confío en mí”, señaló.

Giménez subrayó que ahora verá los partidos de futbol desde “otra perspectiva, hay que saber que no por ser jugador uno tiene la razón y muchas veces nos planteábamos eso (cuando yo jugaba)”.

Tenía la posibilidad de continuar en el equipo de Pachuca, pues el presidente Jesús Martínez siempre le dejó las puertas abiertas para ocupar un cargo importante; sin embargo, la familia fue prioridad y ante el ofrecimiento de la televisora no dudó en aceptar esta nueva aventura.

“Tengo claro las cosas que quiero, la familia es importante, vivo muy cerca, a una cuadra (de las oficinas de la empresa); me interesó la propuesta, la familia siempre tira y quiero capacitarme, trabajar bien, ser importante en esta cadena, no solo ser imagen”, apuntó el argentino naturalizado mexicano, quien fue acompañado por el ex jugador y narrador Raúl Orvañanos en su presentación como comentarista de Fox Sport.

“Chaco” Giménez, quien defendió los colores de Veracruz, América, Pachuca y Cruz Azul en México, debutará en los micrófonos el fin de semana en un partido del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX entre León y Cruz Azul.