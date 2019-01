Molina asegura que en Chivas no se siente 'refuerzo estrella'

Pese a la derrota del domingo pasado, Chivas se mantiene en la parte alta de la clasificación. Parte fundamental para cosechar nueve puntos en los primeros cuatro partidos del Clausura es el aporte de Jesús Molina. Sin embargo, el recién llegado mediocampista se mantiene humilde y aseguró que no se siente el “refuerzo estrella” del equipo.

“De los elogios, la verdad pocas veces leo o escucho programas deportivos. Agradecer a la gente que habla bien de mí. Uno siempre trabaja para hacer bien las cosas y que el equipo funcione, pero no me considero tampoco el refuerzo estrella. Vengo y doy lo mejor de mí, siempre trato de aportar no solamente dentro de la cancha, trato de aportar también fuera”, explicó este jueves en Verde Valle.

“Todos hemos hecho nuestra función para que el equipo en lo colectivo se vea bien. Cuando uno anda mal, está el compañero atrás que te respalda y eso ha sido una virtud de cada uno de nosotros, que si en algún momento uno tiene un mal partido, si falla tres o cuatro pases, está el de atrás para apoyarte. Esa ha sido la clave para que no nada más yo, sino que también Mier y los que ya estaban acá se vean bien”, agregó Molina.

El futbolista aseguró, además, que entiende el compromiso que ahora tiene. “La responsabilidad a mi cargo es grande, por haber venido como refuerzo. Tanto Villalpando como yo y los demás casos, como el regreso de Ronaldo Cisneros que también está haciendo las cosas muy bien, tenemos que funcionar. No hay mucho margen para acoplarte porque el torneo es corto, las jornadas pasan y uno tiene que entenderse con los compañeros del equipo. La adaptación ha sido buena a la ciudad, a los compañeros y eso ha sido una parte importante para sentirme cómodo en la cancha. Tengo que seguir trabajando y seguir mejorando, me gusta el estilo de juego de Chivas, con mucha velocidad y tengo que acoplarme cada vez más para ser mejor jugador”, señaló.

“Con la playera no se gana”

Por otra parte, Jesús Molina respaldó lo dicho por su técnico, José Saturnino Cardozo, quien criticó la pobre actitud mostrada por su equipo en el empate 1-1 frente a Cimarrones de Sonora, por la Copa MX. El mediocampista reconoció que también ante Santos se falló, pero consideró que fue una llamada de atención a tiempo.

“En el partido de Santos veníamos con una inercia positiva, hilando tres partidos en Liga, dos en Copa. Sufrimos un descalabro frente a un equipo importante, con buenos jugadores y a pesar de la derrota me quedé con cosas favorables del equipo, con cuatro o cinco opciones de gol claras, con muchos lapsos jugando mejor. Veo cosas positivas y sobre eso hay que empezar, creo que se da en buen momento esta derrota. Nunca uno quiere perder, pero qué bueno que se dé en este momento, es una cachetada a tiempo para que recordemos que con la playera no vamos a ganar”, concluyó.

