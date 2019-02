Hijo de Pablo Larios se despide de él con emotiva carta

La muerte de Pablo Larios consternó al mundo del futbol tras su trayectoria como guardameta en la Selección mexicana en el Mundial de México en 1986, así como sus actuaciones en Cruz Azul, Puebla, Zacatepec y Toros Neza; la noticia afectó principalmente a familiares y amigos, razón por la que Carlos, hijo del ex arquero le dedicó una emotiva carta de despedida, la cual compartió mediante sus redes sociales.

En el texto se narran distintas aventuras que desde pequeño vivió con su padre, al cual también llamó amigo: "solo quiero decirte gracias, por qué ya con la edad no te decía papá, te decía padre, pero eras mi amigo, el mejor que eh tenido gracias por qué para ti siempre fui tu hijo no más no menos siempre igual, siempre recibí un consejo de apoyo en todo, tu frase AL FINAL DE CUENTAS!".

Asimismo, también se pueden leer anécdotas desde la parte futbolística de su padre, profesión a la que dedicó gran parte de su vida. "Todos te detenían para pedirte un autógrafo o una foto, y tú siempre te detenías para atender a todos y cada uno de los que te solicitaban".

Continó: "gracias padre por qué me enseñaste el respeto, me regalaste una educación, me apoyaste en todas mis etapas de mi vida, aún cuando ya no tendrías, gracias infinitamente por qué compruebo que es más padre el que cría que el que engendra, gracias por contestar siempre la llamada con un QUE PASO HIJO y despedir la plática con YO TAMBIÉN TE QUIERO, gracias por todo, por qué esta carta es nada con todo lo que tengo que decir, en serio gracias PADRE! MI ÍDOLO MI AMIGO! le pido a Dios que te levantes como solo tú sabes hacerlo!".

CARTA PARA MI PADRE…Desde que tengo memoria eres mi padre, se me viene a la memoria la casa de Morelos, vagamente… Posted by Carlos E. Larios Garza on Wednesday, January 30, 2019

Horas más tarde, todos los hijos de Pablo Larios se juntaron para realizar un video y subirlo directamente a la cuenta de su papá, donde agradecen el apoyo de toda la gente que ha estado en este proceso.

A nombre de Nuestro Padre damos las gracias por todas las muestras de cariño para con el, estamos pasando un momento difícil, pero nos conforta saber que lo querían tanto como nosotros #FuerzaLarios pic.twitter.com/0hmYI6Qq6J — Pablo Larios Iwasaki (@iwasaki_pablo) February 1, 2019

