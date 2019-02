Miguel Herrera pide olvidar pasado Puma de Nico Castillo

Miguel Herrera por fin habló del fichaje de Nicolás Castillo, el delantero tan anhelado por el técnico mexicano desde hace un par de torneos, solicitando dejar de lado el pasado Puma del atacante chileno, y centrarse en su presente y futuro con las Águilas del América.

Te puede interesar: ¿Listo para el Super Bowl? Estas son las colonias con más bares

"No quiero hablar sobre lo que él paso en Pumas. Lo vamos a recibir como lo que es, un jugador importante. Lo mismo me pasó cuando traje a Sambueza, y aunque me dieron con todo, por fortuna demostró lo que es, y esperemos que Nico consiga lo mismo, que haga goles y la gente lo quiera mucho", mencionó en conferencia de prensa este viernes.

Herrera también habló sobre el último choque que tuvo con Castillo, justo al término del Clausura 2018, donde el equipo de Coapa eliminó por goleada a Pumas en los cuartos de final y el chileno le gritó en plena conferencia de prensa: "Piojo, que te entreguen la Copa", asegurando que se quedó todo en una calentura, además de que no agredió a nadie.

“Me encanta su temperamento, obviamente lo vamos a encaminar para sacar la calidad, el temperamento para el equipo. Peleaba solo al frente, es un jugador que quiere ser diferente y lo ha demostrado”, sentenció.

Minutos más tarde, mediante su cuenta de Twitter, el club América anunció que Nico portará el dorsal número 15.

TE RECOMENDAMOS