Conoce a los primeros porristas hombres en participar en un Super Bowl

Napoleon Jinnies y Quinton Peron ya habían hecho historia hace unos meses como los primeros porristas hombres en formar parte de un equipo de animación de la NFL, y ahora lo harán también como los primeros en participar en un Super Bowl.

Aye Napoleon, you think Atlanta is ready for us? … NAHHHHHH 😜😜😜… WE’RE GOING TO THE SUPERBOWL! 😭😭😭 pic.twitter.com/oWFAElcw61 — Quinton Peron (@Qperon) January 21, 2019

Todo comenzó en marzo de 2018, cuando los dos bailarines profesionales audicionaron para los grupos de animadores de la NFL y fueron elegidos por Los Ángeles Rams.

"Estaba en un juego de los Lakers, viendo a sus animadoras, y me pregunté: '¿Por qué no puedo estar allí?'. Había hecho coreografía con chicas que bailan en equipos profesionales y pensé: '¿por qué no yo?’”, declaró Jinnies al programa Good Morning America de ABC.

Desde el año pasado, cuando la NFL autorizó la inclusión de hombres, algunos equipos ya contaban con varones entre sus porristas, pero no participan en las coreografías junto a las mujeres y sólo hacían acrobacias. Pero esta temporada 2018-19 Peron y Jinnies se convirtieron en los primeros en hacerlo.

Ahora, los dos porristas están ante la gran oportunidad de alentar en Atlanta a los Rams en el Super Bowl LIII ante Nueva Inglaterra Patriots en la búsqueda del segundo Trofeo Vince Lombardi de su historia.

"Fueron 10 meses de locura. Bailamos duro, generando un vínculo con nuestra comunidad y alentamos a nuestros jugadores. No puedo creer que hayamos llegado a este punto. Estoy seguro de que demostraremos lo mucho que trabajamos en esto”.

A look 🔙 at our #SBOpeningNight performance! Having so much fun in Atlanta for the #SuperBowl! pic.twitter.com/1wwo6yLl3P — Rams Cheerleaders (@LARamsCheer) January 29, 2019

