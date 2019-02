Con doblete de Messi, Barcelona rescata empata ante el Valencia

El Valencia sumó un punto este sábado en el Camp Nou (2-2) y puso fin a una racha de ocho victorias consecutivas en la Liga del Barcelona, que se quedó a las puertas de remontar un partido que en el minuto 32 perdía por 0-2.

El equipo azulgrana, gracias a dos tantos del argentino Lionel Messi, contrarrestó una mala primera media hora en la que los visitantes fueron muy superiores con los tantos de Gameiro y Parejo.

VIDEO: Facundo le lleva serenata a Tom Brady en plena conferencia

Amenazaba tormenta en Barcelona. No llovió en el Camp Nou, pero el vendaval en el césped llegó procedente de Valencia. El equipo de Marcelino García Toral se aprovechó de la tibieza defensiva de un rival que parecía estar pensando todavía en la remontada copera ante el Sevilla.

Apostó Erneseto Valverde por una alineación híbrida. Arthur se quedó en el banquillo y Sergi Roberto ocupó el lateral izquierdo en lugar de Jordi Alba. Precisamente, el Valencia identificó el punto débil del Barcelona en la banda del jugador español. Así fue como llegaron las dos primeras ocasiones claras de los visitante con dos protagonistas: Wass y Parejo.

En la primera, el centrocampista danés sirvió un centro lateral que el centrocampista remató flojo; en la segunda, Parejo firmó un disparo que salvó Marc-André Ter Stegen. En el rechace, Cherishev disparó seco a un poste.

Tras el primer aviso serio del Valencia, el Barcelona respiró con el balón, si bien le faltó profundidad, especialmente por la banda izquierda. Pese a ello, generó ocasiones. Lionel Messi, de falta, Coutinho, con la diestra, y un centro envenenado de Sergi Roberto pusieron a prueba un inspirado Neto en la portería.

El Valencia, sin embargo, sabía a lo que jugaba. Consciente de la verticalidad de sus jugadores, abrió la lata a la contra. Parejo robó el balón a Messi cerca del área de Neto, Rodrigo condujo el esférico y Gameiro atestó el golpe (min.24).

El increíble gesto de la Selección de Japón tras perder la final de la Copa Asiática

El Barcelona estaba obligado a remar. En el minuto 32, Parejo anotó, tras un penalti inocente de Sergi Roberto a Wass, el segundo tanto poco antes de que Neto salvara el empate despejando un balón rebotado al cuerpo de Garay.

Tras el tanto, Valverde identificó el problema y envió a Alba a calentar. Mientras, el Barcelona redujo la desventaja también de penalti. Esta vez fue Lato el que salió en la fotografía zancadilleando a Semedo. Messi, con un disparo raso, dio esperanzas al Camp Nou (1-2, min.38).

Justo después del gol, Marcelino se vio obligado a cambiar a Gameiro, convaleciente por un encontronazo con Piqué, por el joven Ferran Torres. Su equipo a punto estuvo de irse al vestuario con un empate, pero el disparo de Sergi Roberto, con la diestra, fue rechazado por un poste.

La entrada de Alba por Semedo en la reanudación cambió el partido. El Barcelona abrió el campo con la profundidad del lateral izquierdo y ahogó al Valencia en su área.

Las llegadas de los locales se multiplicaron y Neto volvió a ser protagonista. El brasileño evitó goles del Barcelona con sendos rechaces a disparos de Messi y Aleñá.

AAA finaliza relación con Televisa tras 27 años

Con el Barcelona buscando a la desesperada el empate, el Valencia, a la contra, tuvo el tercero en dos ocasiones francas de Rodrigo. Ter Stegen le ganó la partida en el mano a mano en el minuto 61 y, dos después, el hispano-brasileño no remató con suficiente fuerza un centro de Cheryshev cuando ya le había ganado la espalda a la defensa azulgrana.

Y así fue como del 1-3 se pasó al empate. A la tercera ocasión clara que tuvo, Messi no perdonó. En una recuperación en la zona de tres cuartos de Arturo Vidal, el argentino recibió el baln en la frontal de área para inventarse una rosca con la zurda (2-2, min.64).

⌛️FULL-TIME: There's the whistle! Leo Messi scores twice as Barça battle back from 2-0, first-half deficit to earn a tie!

FT: Barça 2 – 2 Valencia

⚽️ #Messi 39' (p.), 64' / Gameiro 24' , Parejo 32' (p.)

🔵🔴 #BarçaValencia pic.twitter.com/GyuzSYUOmC

— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 2, 2019