Runners se unen a la fiebre del Super Bowl LIII con carrera en la CDMX

En medio de la pasión por el LIII Súper Tazón de la NFL se desarrolló hoy la quinta Carrera Fan Race 10K y 5K sobre Paseo de la Reforma, con la participación de tres mil entusiastas inscritos.

Cerca de la fuente de la Diana Cazadora se instaló la línea de salida y meta, donde algunos vistieron la playera de Patriotas de Nueva Inglaterra y de Carneros de Los Ángeles que dirimirán esta tarde, en Atlanta, el trofeo Vince Lombardi.

También hubo quienes lucieron ser fieles seguidores de Pieles Rojas de Washington, Acereros de Pittsburgh, Osos de Chicago y Delfines de Miami, entre otras playeras que se vieron.

Ahí, en un templete a un costado de la línea de salida, animaron las porristas de Delfines de Miami, que fue el equipo que más fans contó en esta carrera, y fueron ellas quienes enmarcaron la ceremonia de premiación al pie de la Diana Cazadora.

Fue curioso, pero ninguno de los ganadores dijo ser amantes fervientes del futbol americano, porque lo de ellos es el atletismo, las carreras de calle a las que le han dedicado años, como Teresa López y Raymundo Rodríguez, quienes se impusieron en los cinco kilómetros con 19:24 y 17:06 minutos, respectivamente.

“Que gane el mejor”, comentó Raymundo, quien sí ve el Súper Tazón principalmente por el espectáculo que se presenta al medio tiempo, mientras que una cansada Teresa dijo que iba a ver el partido con unas amigas.

Araceli Ordaz conquistó el primer lugar femenil en los 10 kilómetros, con 38:46 minutos, y ve el futbol americano porque su esposo le va a los Osos de Chicago, pero como no avanzó el equipo, entonces ya desatendió la competencia.

Ella, que nació el 8 de noviembre de 1983, se mostró feliz por la victoria, porque marca su regreso triunfal a las carreras de calle después de su embarazo y cumplir con el periodo de lactancia, así como de entrenar arduamente para competir.

Diego Garduño se impuso en la misma distancia en varones con 34:39 minutos y verá el partido entre Patriotas y Carneros, aunque es seguidor de Delfines de Miami, y dijo estar paciente hasta verlos en un Súper Tazón, al fin tiene 17 años.

También hubo pequeñines acompañados de sus padres, como Patricio Nicolás Orozco Tapia, quien nació el 6 de diciembre de 2007 y fue el ganador en los 5K con 27:29 minutos, aunque no hubo premiación en su categoría.

“Como al kilómetro cuatro me sentí cansado, pero no me quise rendir y empecé a correr más rápido. Quise romper mi límite, porque hace dos años hice 40 minutos”, compartió quien además es seleccionado en gimnasia por la alcaldía Miguel Hidalgo.

