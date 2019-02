A Chivas le ganó la desesperación ante Veracruz, dice Molina

Chivas tenía en sus manos la posibilidad de ser líder del Torneo Clausura 2019. Para lograrlo, debía vencer como local al Veracruz, uno de los equipos más débiles de la Liga MX. Sin embargo, falló constantemente al momento de definir. Nunca encontró el gol y se conformó con un 0-0 que a poco le supo. El mediocampista Jesús Molina reconoció que les ganó la desesperación.

“La verdad es que sí hubo un lapso de partido donde nos desesperamos. No fuimos concretos en momentos importantes, en el último tercio de la cancha nos faltó definir, nos faltó contundencia. Hay que aprender de los errores, levantar la cabeza. Creo que de los 5 partidos que llevamos fue en el que más opciones generamos, pero no sirve de nada y no se ve cuando no ganas”, explicó.

“Nos ganó esa ambición de querer meter goles, de generar esas opciones que tuvimos. No supimos concretarlas, es la realidad. Hay momentos en el partido que te da esa desesperación de que generas y no logras concretar, pero debemos de tener esa tranquilidad y ser más letales a la hora de definir”, añadió el experimentado mediocampista del Rebaño Sagrado.

Para lo que pretendía Chivas, el punto sumado le supo a muy poco. “La realidad es de que es malo porque estábamos en nuestra casa, con nuestra afición, queríamos estar en la punta de la tabla general y era nuestra oportunidad. La realidad es que no era el resultado esperado, la idea era ganar, estar en el primer lugar y hay que aprender de los errores, no queda de otra”, reconoció Jesús Molina.

“Ellos jugaron a eso, a buscar el empate y se salieron con la suya. No supimos definir y tenemos que aprender a jugar contra este tipo de equipos que vienen a defender, que vienen a encontrarse con una jugada o una descolgada. Sabíamos a lo que nos enfrentábamos, sabíamos que teníamos que jugar en cancha de ellos y creo que tuvimos una mejor posesión se pelota, pero el futbol se gana con goles”, finalizó el contención de Chivas.

