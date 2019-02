¡Se volvió a perder el Jersey de Tom Brady!

¡Lo volvió a hacer! Tom Brady perdió nuevamente su jersey tras un Super Bowl, pero tranquilos, esta ocasión no tuvo que ver ningún periodista, y mucho menos mexicano, todo indica que esta vez fue un descuido del elemento de los Patriots.

Mediante un video difundido en redes sociales, se aprecia al quarterback buscando algo, momento en el que un periodista de Fox Sports le preguntó que si sabía dónde estaba su camiseta, a lo que Brady respondió: "tengo que averiguarlo".

– Tom, do you know where your jersey is?

"I gotta find that out."

Not again… pic.twitter.com/gbnyKfXmTO

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) February 4, 2019