Zague rompe el silencio sobre la filtración de su video sexual

Luis Roberto Alves Zague protagonizó uno de los escándalos más grandes durante el Mundial de Rusia 2018 cuando salió a la luz un video en el que mostraba su pene erecto y que la grabación estaba dedicada a una mujer que no era su esposa. Después del Mundial, el ex futbolista bromeó que lo habían photoshopeado y no tocó más el tema; sin embargo, a más seis meses del incidente por fin rompió el silencio.

En entrevista para el programa ¡Suelta la sopa! de la cadena Telemundo, el ahora analista en TV Azteca dijo que ahora aprender de lo sucedido y fijarse con quien se relaciona.

“Sí el famoso problema de los hackers, pero bueno no pasa nada, tienes que aprender de las lecciones, cuidarse y saber con quien se relaciona uno”, dijo.

También fue cuestionado sobre el bullying del que ha sido víctima después de que el video fuera filtrado en redes sociales y Zague dejó claro que está muy tranquilo.

“La verdad me tiene sin cuidado estoy muy tranquilo, me conozco, sé quien soy, muy tranquilo”, expresó

También lamentó que se involucrara a gente que no tenía nada que ver en el escándalo. Hay que recordar que en su momento se manejó que la conductora Paulina García era la tercera en discordia entre él y Paola Rojas.

Por último, ante los rumores de que podría tener un hijo ilegítimo, bromeó que el bebé es de la cantante estadounidense Katy Perry y que también es amante de Madonna.

Sobre su divorcio con la periodista Paola Rojas, sólo se limitó a decir que le preguntaran a ella y recordó que tienen dos hijos en común y que los deben de cuidar.