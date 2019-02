Confirman que el cuerpo hallado en la avioneta es de Emiliano Sala

Este jueves las autoridades británicas confirmaron que el cuerpo que se encontraba en la aeronave Piper PA-46 Malibu corresponde al del futbolista argentino, Emiliano Sala. El cadáver del futbolista fue rescatado el miércoles por el barco Geo Ocean III tras una búsqueda privada financiada por la familia del jugador a través de donaciones.

“El cuerpo traído al puerto de Portland hoy, jueves 7 de febrero de 2019, ha sido identificado formalmente por el HM Coroner para Dorset como el futbolista profesional Emiliano Sala”, fue el informe de la Policía de Dorset compartido a través de su cuenta oficial de Twitter.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.

The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all

https://t.co/YpVTvaEt7P

— Dorset Police (@dorsetpolice) February 7, 2019