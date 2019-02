'¡Les regalamos nuestra frases, no somos envidiosos!', 'Rudo' Rivera a Tv Azteca

El polémico narrador de lucha libre Arturo Rivera se despidió "a su manera" de las narraciones de la empresa AAA, que recientemente anunció su acuerdo para que sus funciones sean transmitidas por Tv Azteca con sus propios comentaristas, al decir que les “regalabasus frases y expresiones” que hicieron famosa a la “Tres Veces Estelar”.

“¿Cuántas frases y expresiones son del grupo que se formó en varios años? 'La mejor lucha del mundo', 'La empresa líder', 'La gira de las estrellas', 'La tres veces estelar' y ¡ufff! Ahí se las regalamos, no somos envidiosos ni rencorosos. Suerte”, respondió el “Rudo” cuando un usuario de twitter le recordó el acuerdo.

Cuantas frases y expresiónes son del grupo que se formó en varios años.

La mejor lucha del mundo

La empresa lider

La gira de las estrellas

La tres veces estelar

Y ufff

Ahí se las regalamos, no somos envidiosos ni rencorosos.

Suerte — Arturo Rivera (@rudorivera) February 5, 2019

Creadas por nosotros como una firma.

Pero eso es lo de menos.

Que les vaya bien.

Y si hablamos de los sobrenombres a los luchadores, sería interminables https://t.co/HPPMP8Ft57 — Arturo Rivera (@rudorivera) February 5, 2019

En otros mensajes publicados en su cuenta de twitter, Rivera dejó ver que no se siente “traicionado” y por el contrario, agradeció a la empresa por tantos años de trabajo con ellos. También mencionó que no lo invitaron a ser parte de las nuevas narraciones y que no lo haría porque él es de Televisa.

Quien no se ha manifestado al respecto es Jesús Zúñiga, quien durante mucho tiempo fue la voz de la empresa.

Y sigo defendiendo a Triple a

No suelo cambiar bandera https://t.co/roqt2CHhwn — Arturo Rivera (@rudorivera) February 7, 2019

Gracias yo también los voy a extrañar https://t.co/0bjmkFJvCu — Arturo Rivera (@rudorivera) February 7, 2019

Gracias Juan

La vida sigue, no pasa nada.

Que te vaya de maravilla https://t.co/9gjG83jlTX — Arturo Rivera (@rudorivera) February 5, 2019

En transmisiones de televisión

No

Saludos Fernando https://t.co/eQaBNCHiaF — Arturo Rivera (@rudorivera) February 5, 2019

Yo no

Son decisiones empresariales a las cuales no tengo acceso.

Al contrario, agradecido de por vida con Triple A https://t.co/SyXPlR21p2 — Arturo Rivera (@rudorivera) February 5, 2019

No Ricardo

Ni me invitaron

Jajajaja https://t.co/9nRF4unHmc — Arturo Rivera (@rudorivera) February 5, 2019

Conmigo?

Yo sigo en Televisa, con mucho orgullo https://t.co/s6VGjc1Ncr — Arturo Rivera (@rudorivera) February 5, 2019

AAA se presentó con función en su nueva casa Tv Azteca















Publicidad















TAMBIÉN PUEDES LEER:

La caravana estelar AAA se presentó en su 'nueva casa'

Raptors adhieren a Marc Gasol a su plantilla para pelear por el Este

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV