OFICIAL: Marco Fabián llega a la MLS con el Philadelphia Union

El Philadelphia Union terminó con los rumores y oficializó la incorporación a su plantilla del futbolista mexicano Marco Fabián, quien llega procedente del Eintracht Frankfurt de la Bundesliga de Alemania.

Te puede interesar: Cruz Azul ya buscaría a sus refuerzos para el Apertura 2019

Marquito firmó contrato con el cuadro estadounidense por un año, con opción a otro más, éste fue corto, debido a que el elemento azteca piensa en pronto regresar al futbol de Europa y no alargar su estadía en la MLS, Liga en la que se encontrará a sus compatriotas, Carlos Vela, Uriel Antuna y los hermanos Dos Santos.

🚨Philadelphia Union officially acquire @miseleccionmxEN Attacking Midfielder @MarcoFabian_10.

Philly, say hello to your new No. 10 👉 https://t.co/OC84FIiSMw#MarcoPHabian | #DOOP | #ThisIsPhilly pic.twitter.com/R7RtRJAtgM

— Philadelphia Union (@PhilaUnion) February 8, 2019