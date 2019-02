Detienen a dos aficionados por burlarse de la muerte de Emiliano Sala

Dos aficionados del Southampton fueron detenidos por la policía británica luego de que estos se burlaran del fallecimiento del futbolista argentino Emiliano Sala, cuyo cuerpo fue recuperado este semana del fondo del mar.

Durante el partido de la fecha 26 de la Premier League entre Southampton y Cardiff City, club que recién había fichado a Sala, el par de individuos hizo simularon un avión con los brazos como referencia al accidente aéreo del delantero argentino.

A pesar de que algunos seguidores del Cardiff les gritaron “enfermos”, los dos sujetos continuaron burlándose sin importarles tampoco que los estaban grabando.

Southampton fan making fun of the plane to Cardiff supporters🤮 pic.twitter.com/2nr6OKvwsj

— Paul Cabrera Stanton (@pstanton1878) February 9, 2019