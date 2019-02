Carlos Cisneros asegura que nunca jugaría con el Atlas

Carlos Cisneros juega en Chivas desde los ocho años. Es rojiblanco de corazón, igual que su familia. Por eso, sabe perfectamente lo que significa la rivalidad local. El Clásico Tapatío le sabe diferente, es un partido especial. Y como conoce el “odio deportivo” que existe, no duda en asegurar: nunca se pondría la camiseta del Atlas.

Aficionado se tatúa a Sergio Ramos, pero… ¡se parece a Messi!

El día en que Raúl Jiménez se vistió con la camiseta de Pumas

“Para nada jugaría en Atlas. Creo que ahí hay una rivalidad muy fuerte. Yo desde pequeño estoy aquí, le tengo mucho amor a esta playera, entonces no me pondría en ningún momento la del Atlas. Ahorita estoy muy convencido de lo que quiero que es estar aquí, en mi mente no tengo idea de salir y menos a un equipo como esos”, explicó.

“En lo personal, desde fuerzas básicas, desde pequeño me han tocado esos partidos que son muy fuertes desde la cantera. Es una rivalidad muy fuerte y se vive al máximo. Toda mi familia es chivista, entonces creo que también por ahí va. Es una rivalidad que desde pequeño la vivimos y cada vez es más fuerte”, añadió el atacante de Chivas.

Recordó la importancia que tiene el resultado en un Clásico Tapatío. “Pues es muy importante igual que todos los partidos, este también tiene un sabor especial por ser Clásico. Se vive diferente con la afición, con las familias. Si para ellos perder con nosotros ya es como si ya hubieran perdido el campeonato es muy cosa de ellos. Nosotros si perdemos el Clásico al siguiente día le damos la vuelta al partido y pensamos en el siguiente.

Obviamente nosotros queremos ganar y es muy importante”, afirmó Cisneros.

Y le dio un golpe al orgullo del Atlas. “Para ellos siempre se escucha, ¿no? Siempre mencionan eso, lo escucho de la afición y de la prensa, que ganándonos a nosotros es como si hubieran ganado el campeonato… así que no sabría decirte. Como te digo, nosotros así es: queremos ganar, tenemos la presión porque es un Clásico y vamos a dejar todo el esfuerzo para que se logre el triunfo”, aseveró.

Además, dejó claro, según su percepción, a quién le pertenece la ciudad de Guadalajara. “Pues obviamente que de Chivas, también Atlas tiene su afición que siempre los respalda y los apoya, pero creo que no hay ninguna como la del Guadalajara”, concluyó.

Prefiere el Estadio Jalisco

Carlos Cisneros es producto de la cantera rojiblanca. Desde niño, enfrenta al Atlas y conoce la pasión del Clásico Tapatío. Pero también reconoce que no se vive igual desde que Chivas se mudó de casa. Esa clase de encuentros los disfrutaba más en el Estadio Jalisco.

“Creo que este se vive mucho aquí en Guadalajara, en el estado. El Clásico con América es de todo el país y nosotros lo vivimos de igual manera, con una rivalidad fuerte y muchas ganas de ganarlos. En lo personal, me gusta jugar contra el Atlas, pero en el Jalisco, me gusta mucho el ambiente del Estadio Jalisco. No es que se viva con más pasión, si no que el ambiente es diferente al Estadio Akron al del Jalisco. Me han tocado muchos Clásicos desde chico en el Jalisco, entonces se vive muy padre el ambiente”, finalizó.

Aficionado se tatúa a Sergio Ramos, pero… ¡se parece a Messi!

El día en que Raúl Jiménez se vistió con la camiseta de Pumas