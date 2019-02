Las luchas son sólo show sin golpes reales: Caín Velázquez

El peleador mexicoamericano de artes marciales mixtas Caín Velázquez reavivó la polémica en torneo a quienes creen que la lucha libre es actuada y los golpes son fingidos con unas declaraciones previo a su esperado regreso a la UFC.

Velázquez fue cuestionado por el periódico Récord sobre el pancracio y no ‘tuvo pelos en la lengua’ y fue sincero. “Respeto el deporte, pero todo es show y no hay golpes reales”, respondió.

Sin embargo, Caín Velázquez admitió que si tuviera la oportunidad de incursionar en la lucha libre –como sucedió con la estadounidense Ronda Rousey, quien pasó del octágono al cuadrilátero–, lo haría pues se considera un atleta al cien por ciento y de pequeño le gustaba ver las películas del Santo y de Blue Demon gracias a su raíces mexicanas.

Saludos a todos los luchadores mexicanos en el Día Nacional de la Lucha Libre. Shout out to all those Mexican Luchadores! 🇲🇽 🇲🇽 🇲🇽 #DíaNacionalDeLaLuchaLibre #lucha #luchalibre #sisepuede #vivamexico pic.twitter.com/jHwFuTFnTV — Cain Velasquez (@cainmma) September 21, 2018

Caín Velázquez volverá a pelear en la UFC este domingo ante Francis Ngannou tras 31 meses alejado del octágono debido a varias lesiones.

I want to see my home state represent. Come out! ¿Dónde anda la raza de Arizona? #UFCPhoenix Weigh-Ins | Saturday | From @ComericaTheatre pic.twitter.com/F0NoONehqo — Cain Velasquez (@cainmma) February 15, 2019

