'Chucky salió porque no hizo lo que pedimos': técnico del PSV

Aunque el PSV rescató de último minuto el empate por 2-2 frente al al Heerenveen en la Eredivisie, está claro que Hirving Lozano no atraviesa su mejor momento, luego de la lesión que sufrió y lo dejó fuera durante un par de semanas.

Mark van Bommel, técnico de los Granjeros, reveló que tuvo que sacar al futbolista mexicano durante los primeros minutos del segundo tiempo, debido a que no siguió las indicaciones ordenadas. "Él salió porque no hizo las cosas que le pedimos", aseguró al término del choque.

Chucky poco pudo lucir durante el duelo vivido, y aunque fue un buen empate, Bommel no está convencido del funcionamiento que su equipo ha mostrado durante las últimas semanas. "Si obtienes el empate en los últimos minutos, las emociones son incomparables. La semana pasada también rescatamos el empate a dos anotaciones, pero eso me parece menos malo porque ahora fueron nuestros errores, algo que no puede volver a pasar", aseveró.

