Layún responde a quienes lo culpan de permitir gol al Monterrey

Apenas lleva dos partidos en su regreso a la Liga MX y Miguel Layún ya fue criticado en Twitter por algunos aficionados que consideraron que el lateral mexicano permitió la segunda anotación de Morelia en el partido de la jornada 7 y revivieron el hashtag #TodoEsCulpaDeLayún.

Todo comenzó a partir de un tuit del usuario @luisrha, quien cuestionó si el gol del argentino Gastón Lezcano fue culpa de Layún como planteaban los narradores de Sky Sports.

Layún respondió a los comentarios con su explicación táctica de la jugada. “Lo primero es que no ataquen directo a tu portería, si quedas abierto, es un 2 vs 1 contra el central, así que primero hay que hacer cobertura y cerrar a quien viene solo conduciendo el balón!!”.

Para quienes saben de fútbol, lo primero es que no ataquen directo tu portería, si quedas abierto, es un 2 vs 1 contra el central, así que primero hay que hacer cobertura y cerrar a quien viene solo conduciendo el balón!! No es culpa de nadie, aprovecharon bien el espacio!! 😙 https://t.co/hjeaEMu859

— Miguel Layun (@Miguel_layun) February 16, 2019