La dura revelación personal que hizo Caixinha tras la nueva derrota de Cruz Azul

Luego de la nueva derrota que sufrió Cruz Azul a manos de Santos Laguna por 1-2 en la cancha del Estadio Azteca, el estratega de ‘La Máquina’ reveló que pese al fallecimiento de su abuela no piensa ceder en su intento de corregir el camino del equipo celeste.

“En este momento mi abuela está siendo enterrada en Portugal. Pero soy una persona profesional y positiva. Nada me deja abatido y siempre busco la positividad. Yo vi a un equipo luchando. No voy a mentir, no estamos pasando por un buen momento, hay muchas cosas que pasan dentro y fuera del equipo con una importancia más o menos directa con muchos de nuestros jugadores pero la vida sigue”, declaró.

También se comprometió a poner todo de su parte para que Cruz Azul vuelva a tener protagonismo en la Liga MX: “Lo que es mi vida, mi personalidad y la manera en la que la encaro es de tener retos como estos para por lo menos entender para mí mismo si soy capaz de llevarlo por delante. Soy directo técnico de una gran institución. Voy a hacer de todo y dar lo mejor de mí para llegar a poder sonreír y que las cosas sean distintas”.

Antes de finalizar su comparecencia ante los medios calificó la actualidad de Cruz Azul como el peor momento que ha pasado al frente del equipo.

“Sin duda es el momento más complicado, pero al mismo tiempo representa también para mí el momento que más me reta. Yo no soy una persona de desistir o de pensar que no puedo hacer nada más o que todo está perdido”, finalizó.

