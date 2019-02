Roethlisberger tiene mentalidad de dueño: Antonio Brown

El todavía receptor de los Steelers de Pittsburgh, Antonio Brown, de manera indirecta confirmó los rumores sobre su mala relación con el mariscal del equipo, Ben Roethlisberger, con una polémica declaración.

Brown participó en una dinámica de contestar 10 preguntas en Twitter utilizando el hashtag #AskBrown y uno de los seguidores lo cuestionó sobre su relación con Roethlisberger.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Piojo Herrera se encara con fotógrafo al finalizar el Clásico capitalino

VIDEO: Aficionados arman pelea campal en un hipódromo

No conflict just a matter of respect! Mutual respect! He has a owner mentality like he can call out anybody including coaches. Players know but they can’t say anything about it otherwise they meal ticket gone. It’s a dirty game within a game. #truth https://t.co/MsSyBVd3Ny — Antonio Brown (@AB84) February 16, 2019

“No hay conflicto. ¡Sólo hay respeto! Respeto mutuo. (Ben) tiene mentalidad de dueño, como llamarle a cualquiera, incluidos los coaches. Los jugadores lo saben, pero no pueden decir nada porque pierden su contrato. Es un juego sucio”, respondió.

También aclaró que no se fue del equipo por dinero, sino “por amor al deporte” y dejó en claro que aunque ama a los Steelers, no volverá al equipo. No respondió a la pregunta de en qué franquicia le gustaría jugar.

Not for the money its for the love of the sport ! The commitment to win relentlessly consistently passionately ! Plus I made 70 million it’s public record not to be cocky just truth! Time to play for my own Team AB84 the family ! https://t.co/v4vFO2QCSf — Antonio Brown (@AB84) February 16, 2019

Love Steelers Nation everything to my heart ❤️ no more ! https://t.co/uWwi5mB3R3 — Antonio Brown (@AB84) February 16, 2019

Hace cinco días el receptor anunció su salida de Pittsburgh, después de nueve años en el equipo, en medio de rumores sobre su desgastada relación con la institución y con su compañero Ben Roethlisberger.

PUBLIMETRO TV