VIDEO: Aficionados arman pelea campal en un hipódromo

Más o menos 50 personas participaron en una pelea masiva en un hipódromo de Merseyside, Inglaterra, según informó la cadena BBC News.

Las autoridades del hipódromo Haydock Park aún investigan la causa del conflicto en el que una mujer y un niño quedaron atrapados, pero sin reportes de lesionados.

Dozens of spectators have been involved in a mass brawl at Haydock Park racecourse. One witness described it as "something out of a horror scene".

More on this story here: https://t.co/5boFmpHo0V pic.twitter.com/cbtoAWDaeC

— Sky News (@SkyNews) February 17, 2019